Фото дня: у небі над Києвом з'явилася перша літня подвійна веселка

На Оболоні веселка з'явилася прямо над Дніпром

На Оболоні веселка з'явилася прямо над Дніпром

Сьогодні, 2 червня, на початку літа, коли в Карпатах лежить сніг, в небі над Києвом з'явилася подвійна веселка, передають Українські Новини.

Подвійну веселку бачили всі жителі Києва. У соцмережах опублікували тисячі красивих фотознімків з бурхливою зеленню, контрастним небом і подвійною веселкою в Києві

Веселка над Києвом

Веселка з'явилася ближче до вечора

На Оболоні веселка з'явилася прямо над Дніпром

Веселку було чудово видно на тлі потемнілого неба

Користувачі Facebook діляться своїми знімками в соцмережі.

Як повідомляли Українські Новини, травень 2020 року виявився найхолоднішим в цьому столітті.

Крім того, синоптики розповіли, коли в Україну прийде літо.

Протягом всіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.

Крім того, на початку літа в Україні встановилася холодна та дощова погода.