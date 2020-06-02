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02 червня 2020, вівторок, 21:23 4
Суспільство 2020-06-02T22:00:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: у небі над Києвом з'явилася перша літня подвійна веселка

Фото дня: у небі над Києвом з'явилася перша літня подвійна веселка

Ольга Фандорина
Фото дня, Київ, дощ, веселка
На Оболоні веселка з'явилася прямо над Дніпром
На Оболоні веселка з'явилася прямо над Дніпром

Сьогодні, 2 червня, на початку літа, коли в Карпатах лежить сніг, в небі над Києвом з'явилася подвійна веселка, передають Українські Новини.

Подвійну веселку бачили всі жителі Києва. У соцмережах опублікували тисячі красивих фотознімків з бурхливою зеленню, контрастним  небом і подвійною веселкою в Києві

Веселка над КиєвомВеселка над Києвом

Веселка з'явилася вже до вечораВеселка з'явилася ближче до вечора

На Оболоні веселка з'явилася прямо над ДніпромНа Оболоні веселка з'явилася прямо над Дніпром

Веселку було чудово видно на тлі потемнілого небаВеселку було чудово видно на тлі потемнілого неба

Користувачі Facebook діляться своїми знімками в соцмережі.

 

Як повідомляли Українські Новини, травень 2020 року виявився найхолоднішим в цьому столітті.

Крім того, синоптики розповіли, коли в Україну прийде літо.

Протягом всіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.

Крім того, на початку літа в Україні встановилася холодна та дощова погода.

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