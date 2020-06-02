Фото дня: у небі над Києвом з'явилася перша літня подвійна веселка

Сьогодні, 2 червня, на початку літа, коли в Карпатах лежить сніг, в небі над Києвом з'явилася подвійна веселка, передають Українські Новини. Подвійну веселку бачили всі жителі Києва. У соцмережах опублікували тисячі красивих фотознімків з бурхливою зеленню, контрастним небом і подвійною веселкою в Києві Веселка над Києвом Веселка з'явилася ближче до вечора На Оболоні веселка з'явилася прямо над Дніпром Веселку було чудово видно на тлі потемнілого неба Користувачі Facebook діляться своїми знімками в соцмережі. Як повідомляли Українські Новини, травень 2020 року виявився найхолоднішим в цьому столітті. Крім того, синоптики розповіли, коли в Україну прийде літо. Протягом всіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай. Крім того, на початку літа в Україні встановилася холодна та дощова погода.