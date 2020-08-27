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27 серпня 2020, четвер, 00:00 6 Карта
Життя 2020-08-27T00:00:01+03:00
Українські Новини
Увірветься дощова осінь: синоптик дала прогноз на останні літні дні

Увірветься дощова осінь: синоптик дала прогноз на останні літні дні

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Погода в Україні. Фото: Валерія Назаренко
Погода в Україні. Фото: Валерія Назаренко

За прогнозом погоди в четвер, 27 серпня, в Україні очікуються дощі в північному регіоні, на решті території - без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Літо з осінню, як два джентльмени в дверях. Пропускають один одного, але ніхто толком не заходить і не виходить. Начебто є ще літня спека, але листочки вже нападали і багато жовтих. Начебто і осінні свіжі градуси дощ приніс, але одразу - сонце і знову одягаєш чорні окуляри і знімаєш Кардиганчик. Нехай вони сперечаються, хто ввічливіший", - написала вона.

В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи торкнеться західну частину. На решті території буде сухо.

Температура повітря в західних і північних областях невисока, +20 +25 градусів.

Синоптична картаСиноптична карта

На Півдні, Сході і в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26 +31 градус.

У Києві в четвер очікується дощ і близько 23 градусів.

За словами Діденка, потепління доведеться на вихідні.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГПрогноз погоди в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ

Раніше Українські Новини писали, що  синоптик дав попередній прогноз на осінь .

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому  стихія вируватиме все частіше.

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