Увірветься дощова осінь: синоптик дала прогноз на останні літні дні

За прогнозом погоди в четвер, 27 серпня, в Україні очікуються дощі в північному регіоні, на решті території - без опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "Літо з осінню, як два джентльмени в дверях. Пропускають один одного, але ніхто толком не заходить і не виходить. Начебто є ще літня спека, але листочки вже нападали і багато жовтих. Начебто і осінні свіжі градуси дощ приніс, але одразу - сонце і знову одягаєш чорні окуляри і знімаєш Кардиганчик. Нехай вони сперечаються, хто ввічливіший", - написала вона. В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи торкнеться західну частину. На решті території буде сухо. Температура повітря в західних і північних областях невисока, +20 +25 градусів. Синоптична карта На Півдні, Сході і в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26 +31 градус. У Києві в четвер очікується дощ і близько 23 градусів. За словами Діденка, потепління доведеться на вихідні. Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ Раніше Українські Новини писали, що синоптик дав попередній прогноз на осінь . Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме все частіше.