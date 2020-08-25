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25 серпня 2020, вівторок, 11:01 15
Суспільство 2020-08-25T12:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві оголосили штормове попередження. У місцях можливих підтоплень чергує техніка

У Києві оголосили штормове попередження. У місцях можливих підтоплень чергує техніка

Кира Молчанова
Київ, Підтоплення, штормове попередження, Затоплення вулиць
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

Через грозовий фронт, який розташувався над Києвом, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору".

Там зазначають, що зливи можуть піти протягом дня і вночі. У зв'язку з цим Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Є 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Через погіршення погоди водіїв закликали бути обережними на дорогах.

Попередження від Попередження від "Київавтодору"

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди до кінця літа.

Раніше  синоптик дав попередній прогноз на осінь.

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