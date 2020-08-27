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  • Коли прийде осіннє похолодання. Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень
27 серпня 2020, четвер, 05:20 5
Життя 2020-08-27T05:45:01+03:00
Українські Новини
Коли прийде осіннє похолодання. Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень

Коли прийде осіннє похолодання. Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, осінь, прогноз погоди на місяць
Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

За прогнозом погоди на найближчий час осіннього похолодання (нижче 14 градусів тепла) синоптики не очікують.

Про це завідувач відділенням українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик повідомив Українським Новинам.


"Осіннього похолодання, а це температура нижче 14 градусів тепла, очікувати найближчим часом не варто", - сказав він.

Білик зазначив, що в основному похолодання восени починається в кінці вересня або початку жовтня.

На сьогодні немає факторів, які б змінили вищевказану закономірність.

На сайті Укргідрометцентру йдеться, що у вересні 2020 року середня місячна температура передбачається 14-19°тепла (в горах 11-12°тепла), що на 1-2° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Згідно з кліматичною характеристикою вересня, заморозки в повітрі відзначено в другій і третій декадах, в гірських районах і місцями в північних і центральних областях - в першій декаді.

Як повідомляли Українські Новини, кінець серпня буде аномально спекотним і грозовим

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь.



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