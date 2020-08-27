Нацвалюта зміцнилася. Офіційний курс гривні на четвер

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD в той час, як міністр фінансів Сергій Марченко зазначає, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на інфляцію.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку України, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 27 серпня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9921 1 долар США 27,3860 1 швейцарський франк 30,0549 10 ієн 2,5762 10 російских рублів 3,6127 1 євро 32,2812

Как сообщали Українські Новини, з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 5 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,39 UAH/USD.

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