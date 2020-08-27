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27 серпня 2020, четвер, 05:00 5
Фінанси 2020-08-27T05:00:01+03:00
Українські Новини
Нацвалюта зміцнилася. Офіційний курс гривні на четвер

Нацвалюта зміцнилася. Офіційний курс гривні на четвер

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Гривня
Гривня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD в той час, як міністр фінансів Сергій Марченко зазначає, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на інфляцію.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку України, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 27 серпня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9921
1 долар США 27,3860
1 швейцарський франк 30,0549
10 ієн 2,5762
10 російских рублів 3,6127
1 євро 32,2812

Как сообщали Українські Новини,  з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 5 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,39 UAH/USD.

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