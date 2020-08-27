Долари і євро для платіжних карт подорожчали

У четвер курс продажу долара для платіжних карт станом на 10:30 підвищився порівняно з 26 серпня на 2,12 коп. до 27,6552 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 5,00 коп. тоді як готівкові долари і євро подорожчали. до 27,2988 UAH/USD,

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карт підвищився на 4,50 коп. до 31,9833 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,84 коп. до 32,6085 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,2988 27,6552 31,9833 32,6085 3,51 3,80 Максимальний 27,4200 28,5000 32,2700 33,0000 3,51 3,80 Мінімальний 27,0000 27,5000 30,5000 32,4000 3,51 3,80

Як повідомляли Українські Новини, в НБУ повідомили прогноз курсу долара до кінця року.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD.

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