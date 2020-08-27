підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 серпня 2020, четвер, 13:27 9
Фінанси 2020-08-27T15:30:03+03:00
Українські Новини
Долари і євро для платіжних карт подорожчали

Долари і євро для платіжних карт подорожчали

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс, курс долара, курс євро
Банківська картка. Фото: humanstory.ru
Банківська картка. Фото: humanstory.ru

У четвер курс продажу долара для платіжних карт станом на 10:30 підвищився порівняно з 26 серпня на 2,12 коп. до 27,6552 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 5,00 коп. до 27,2988 UAH/USD, тоді як готівкові долари і євро подорожчали.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карт підвищився на 4,50 коп. до 31,9833 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,84 коп. до 32,6085 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,2988 27,6552 31,9833 32,6085 3,51 3,80
Максимальний 27,4200 28,5000 32,2700 33,0000 3,51 3,80
Мінімальний 27,0000 27,5000 30,5000 32,4000 3,51 3,80

Як повідомляли Українські Новини, в НБУ повідомили прогноз курсу долара до кінця року.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют Курс курс долара курс євро

Рубль продовжує стрімко падати. Курс російської на...
Долар і євро підскочили. Курс валют на 27 серпня...
Нацвалюта зміцнилася. Офіційний курс гривні на чет...
В НБУ дали прогноз курсу гривні до кінця 2020 року...
Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль
Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд
Новини
Діти з 1 вересня навчатимуться в усіх школах Києва, – повідомили у Кличка 15:28
У Київській області можуть посилити карантин 15:02
Приватні локомотиви допустили до роботи на залізничні маршрути. Список ділянок 14:59
"Львівгаз збут" спростовує міфи про новий ринок газу 14:51 Прес-реліз
За рік влада зрадила людей, які голосували за неї на парламентських виборах, – Бойко 14:39
більше новин
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:30
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok