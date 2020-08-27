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27 серпня 2020, четвер, 10:18 11
Економіка 2020-08-27T12:00:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро підскочили. Курс валют на 27 серпня

Долар і євро підскочили. Курс валют на 27 серпня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні до долара, курс в обмінниках
Гроші
Гроші

У четвер в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD порівняно з курсом валют на 26 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 5,56 коп. до 32,0370 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 3,83 коп. до 32,5706 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 27,3064 27,6024 32,0370 32,5706 3,31 3,78
Максимальний 27,4100 27,8000 32,2500 33,0900 3,61 4,00
мінімальний 27,0000 27,4900 31,6900 32,2500 2,30 3,62

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні збільшився на 0,4%, або на 0,03 млрд доларів до 85,05 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Тим часом глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним. За його словами не може не викликати занепокоєння стійка тенденція до скорочення прямих інвестицій в реальний сектор української економіки. 

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