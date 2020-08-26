"Мінімалку" підняли до 5 тис. гривень. Що це дасть українцям

Верховна Рада з вересня збільшила мінімальну зарплату в Україні з 4,7 тис. до 5 тис. гривень в той час, як експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

За відповідний законопроєкт при мінімально необхідних 226 проголосували 326 депутатів.

Згідно з документом, в 2020 році встановлюється мінімальна заробітна плата в місячному розмірі з 1 вересня - 5 000 гривень, а в погодинному розмірі з 1 вересня - 29,2 гривні.

Таким чином, доходи держбюджету встановлюються в сумі 978,37 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду держбюджету - в сумі 857,94 млрд гривень та доходи спеціального фонду держбюджету - в сумі 120,42 млрд гривень.

При цьому витрати держбюджету встановлюються в сумі 1,268 трлн гривень, в тому числі видатки загального фонду держбюджету - в сумі 1,137 трлн гривень та видатки спеціального фонду держбюджету - в сумі 131,34 млрд гривень.

У повідомленні Міністерства фінансів наголошується, що одночасно буде збережено співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки (ЄТС) і мінімальною заробітною платою, в поточному році - 44,5%.

Для реалізації зазначених ініціатив в проєкті змін до держбюджету на 2020 передбачено збільшення видатків на 4 млрд гривень.

Збільшення витрат на виплату підвищених розмірів мінімальної заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду ЄТС буде здійснено за рахунок економії видатків за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу" в сумі 3,5 млрд гривень, а також перегляду прогнозу доходів державного бюджету в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 до 5 тис. гривень.

Так, доходи будуть збільшені на 0,5 млрд гривень, зокрема, податок і збір на доходи фізичних осіб (0,4 млрд гривень), податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування (0,1 млрд гривень) .

"В цілому запропоновані зміни будуть стимулювати зростання споживчого попиту і забезпечать детінізацію" сірих "зарплат. Це дозволить підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної і пенсійної системи, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян", - підкреслив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, законопроєкт є збалансованим і дозволить поліпшити якість життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення.

Як повідомляли Українськi Новини 14 серпня президент Володимир Зеленський просив Раду провести 25 серпня позачергове засідання для розгляду законопроекту про підвищення мінімальної зарплати з 4 723 гривень на місяць до 5 000 гривень з вересня.

За червень середні номінальні заробітки збільшилися відразу на 9,8%, досягнувши 11 579 гривень.

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