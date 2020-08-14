Підвищення мінімалки може спричинити подорожчання долара до 30 гривень, – експерти

Після анонсування Кабміном підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень з вересня цього року, експерти прогнозують, що разом з тим прискориться інфляція і подорожчає долар. Про це повідомляє Сьогодні.

Після того, як президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підвищити рівень мінімальної зарплати, прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав президенту попередній графік підвищення зарплат, згідно з яким мінімальна зарплата з 1 вересня цього року підвищується на 277 гривень, і становить 5000 гривень, тобто на 5,9% більше порівняно з тією, яка була закладена в бюджет України на 2020 рік.

З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата має становити 6000 гривень, тобто майже на третину більше порівняно з нинішньою. А вже 1 липня 2021 вона має зрости ще на 500 гривень.

Таким чином планується, що мінімальна заробітна плата за рік має зрости більш, ніж на третину.

Гроші на додаткові виплати планується брати з тих сум, які призначалися для обслуговування державного боргу. Країні, запевняють в уряді, вдалося заощадити "у зв'язку з відхиленням фактичного курсу національної валюти щодо іноземних валют порівняно з прогнозним курсом".

Слідом за підвищенням "мінімалки", кажуть експерти, слід очікувати і підвищення зарплат бюджетників, а також і працівників комерційного сектора. Відповідно відбудеться збільшення виплат податків.

Разом з тим, у наступному році варто очікувати і підвищення пенсій, суми яких багато в чому залежать від розміру мінімальної заробітної плати.

Підвищення зарплат під час падіння економіки можливо лише за рахунок "друкування грошей", і не має під собою економічного підґрунтя, кажуть експерти.

"У такому рішенні я бачу дві проблеми. По-перше, в бюджеті просто немає для цього грошей. Реальний дефіцит бюджету на цей рік і так буде не менш ніж 400 млрд грн. І закрити цю дірку буде проблематично, враховуючи те, що ми, очевидно, будемо знову мати проблеми з МВФ", — каже економічний експерт Борис Кушнірук.

З його слів, деякі фактори говорять про те, що якщо Україна отримає гроші від фонду і Світового банку, в бюджеті залишається дірка в 300-400 млрд. Крім того, бізнес фактично також змусять підвищувати зарплати.

"Мінімальні зарплати виплачує зазвичай малий бізнес. А у нього сьогодні, в результаті пандемії, дійсно складна ситуація. Якщо його ще змушувати збільшувати зарплати і, відповідно, податки, очевидно, ми побачимо, що бізнес буде закриватися, або йти в тінь", — додав експерт.

Таким чином слідом за підвищенням зарплат може зрости й інфляція. У результаті курс буде більш ніж 30 гривень за долар.

Як повідомляли Українські новини, в Україні найнижча мінімальна зарплата в Європі.

Також НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку.