Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні збільшився на 0,4%, або на 0,03 млрд до 85,05 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем .

Про це сказано в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 2 355,07 млрд гривень, або 85,05 млрд доларів проти 2 269,19 млрд гривень, або 85,01 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня становив 2 072,52 млрд гривень (74,84 млрд доларів) проти 2 002,57 млрд гривень (75,02 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 41,96 млрд до 43,12 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг знизився з 882,62 млрд гривень до 878,60 млрд гривень (в доларовому еквіваленті знизився з 33,07 млрд доларів до 31,73 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 липня становив 282,52 млрд гривень, або 10,2 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, загальний держборг в травні збільшився на 0,8% до $82,1 млрд.

Також Кабінет Міністрів створив Агентство з управління державним боргом.

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