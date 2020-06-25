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25 червня 2020, четвер, 07:35 24
Президент 2020-06-25T10:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський одразу після виходу із самоізоляції поїде в Херсонську область

Зеленський одразу після виходу із самоізоляції поїде в Херсонську область

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, самоізоляція, Зеленський в Херсоні
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський має намір 26 червня відвідати Херсонську область для інспекції проекту "Велике будівництво" в регіоні в той час він має припинить особливий режим роботи через COVID-19 у дружини Олени Зеленської.

Про це журналістам повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передають Українські Новини.

"Щодо початку "Великого будівництва" в Херсонській області, можу зробити невеличкий анонс. Президент особисто поїде в Херсонську область в п'ятницю, щоб проінспектувати, на якому етапі дороги та інші об'єкти великого будівництва в цій області", - сказав він.

26 червня буде рівно два тижні з того моменту, як у дружини президента Олени Зеленської був діагностований коронавірус.

12 червня Офіс президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, але почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби.

Після того, як вона захворіла, Зеленський також пройшов тест на коронавірус і отримав негативний результат.

Йому було рекомендовано дотримуватися самоізоляції.

Тому був прийнятий спеціальний протокол режиму роботи Президента.

Зеленський перейшов на особливий режим: обмежив коло фізичної спілкування до охорони і найближчих помічників, перевів наради в онлайн-режим, виключив особисті зустрічі, робочі поїздки за межі міста і участь у масових заходах на найближчі дні.

Також щодня він проходив медогляд, тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Як повідомляли Українські Новини, 10 червня Зеленський відвідував Чернігівську область.Раніше Зеленський вийшов до шахтарів, які страйкують, попри самоізоляцію через коронавірус у дружини.

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