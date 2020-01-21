Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень

Президента України Володимира Зеленського, який заявив, що він негайно покине пост глави держави, якщо його звинуватять у корупції, помітили в одному з магазинів іграшок мережі Planet Toys. З ним вдалося сфотографуватися користувачці соцмережі по імені Дарина Линдина.

Як пише "Країна", дівчина опублікувала фото з главою держави у своєму Instagram.

"Не дивіться на втомлену мене, тут головний @zelenskiy_official", - написала автор фотоблога у коментарі до фото.

Зеленський купив подарунок синові. Фото: Instagram/ lyndosik

Зеленський Planet Toys. Фото: Instagram/ lyndosik

На запитання однієї з передплатниць, з ким був президент, Дарина відповіла, що з одним охоронцем, і обидва були "милі".

Сьогодні синові президента Кирилу виповнюється 7 років. Ймовірно, Зеленський купував молодшій дитині подарунок.

В якості презенту він вибрав конструктор серії Lego Mindstorms і забрав його у величезному пакеті.

Зеленський купив синові іграшку за 9 тисяч. Скріншот "Країна"

В мережі Planet Toys така іграшка коштує 9 тисяч гривень.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС обіцяє розповісти про візит Зеленського Оман "у свій час" а помічник Зеленського Андрій Єрмак заперечує, що глава держави зустрічався в Омані з головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком і пояснює зволікання з його поверненням в Україну закриттям повітряного коридору у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.