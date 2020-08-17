Правила для початку нового навчального року: як і при яких умовах почнуть навчання в Україні

Навчальний рік розпочнеться вчасно і в школах, і в університетах. Фото: korrespondent.net

Навчальний рік розпочнеться вчасно і в школах, і в університетах. Фото: korrespondent.net

У той час, як Туреччина відклала відкриття шкіл через карантин, пов'язаний із пандемією коронавірусу, українські школярі та студенти завершили навчальний рік дистанційно. Студенти-випускники склали державні іспити віддалено, а випускники шкіл писали Зовнішнє незалежне оцінювання офлайн, але з обмеженнями. Після припущень і варіантів про те, що новий навчальний рік розпочнеться дистанційно, прем'єр - міністр Денис Шмигаль розповів, як і за яких правилах школи і виші відновлять навчання.

Так, 8 серпня прем'єр-міністр спростував всі переживання батьків про дистанційне навчання, заявивши, що "нормальний навчальний рік" розпочнеться з 1 вересня. Шмигаль зазначив, що представники влади вже провели всі необхідні заходи, наради; почали роботу в областях і передали контроль за підготовкою до навчального року головам ОДА. При цьому в "червоній" зоні буде введено карантин, після якого діти зможуть піти в школу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в школах з 1 вересня вчителям і школярам будуть вимірювати температуру перед допуском до занять.

Степанов зазначив, що працівники школи та учні, у яких температура виявиться вище 37,2 градуса, не будуть допущені до роботи та занять відповідно. При цьому батьки, які приводять дітей у школу, повинні будуть використовувати маски або респіратори. В школах повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками.

Тим часом, у Вищих навчальних закладах вступна кампанія розпочалася 1 серпня. Як заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, для першокурсників навчальний рік планується розпочати з 17 вересня.

Що стосується інших курсів, прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що виші зможуть самі визначати, коли і в якій формі починати освітній процес в новому навчальному році.

Він зазначив, що згідно із законом про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації навчального процесу.

Вчена рада вишів приймає рішення з питань організації освітнього процесу та визначає терміни навчання на відповідних рівнях.

Як повідомляли Українські Новини, абітурієнти з окупованого Донбасу і Криму зможуть вступати майже до сотні вишів.

Тим часом МОЗ змінив критерії для "червоної" і "помаранчевої" зони карантину.

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