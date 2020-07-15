У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня

З 1 вересня в школах вчителям і школярам будуть вимірювати температуру перед допуском до занять, в той час, як в Міносвіти планують розпочати навчальний рік для першокурсників з 17 вересня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Обов'язковим буде вимірювання температури для всіх співробітників, які приходять на роботу. Обов'язкове вимірювання температури для дітей", - прокоментував міністр.

Працівники школи та учні, у яких температура виявиться вище 37,2 градусів, будуть допущені до роботи та занять відповідно.

При цьому батьки, які приводять дітей у школу, повинні будуть використовувати маски або респіратори.

В школах мають бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками.

Степанов зазначив, що такі правила є загальними.

Міністр пообіцяв, що повністю правила відвідування шкіл з 1 вересня будуть розроблені і подані на затвердження наступного тижня.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021, з вересня, навчання проходило дистанційно.

Навчальний рік в школах закінчився дистанційно.

Раніше Міносвіти розповіли, як можуть навчатися учні з 1 вересня.