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15 липня 2020, середа, 11:15 24
Кабмін 2020-07-15T14:00:04+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня

У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня

Елена Новикова
Міносвіти, навчання в школі, 1 вересня
Школа
Школа

З 1 вересня в школах вчителям і школярам будуть вимірювати температуру перед допуском до занять, в той час, як в Міносвіти планують розпочати навчальний рік для першокурсників з 17 вересня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Обов'язковим буде вимірювання температури для всіх співробітників, які приходять на роботу. Обов'язкове вимірювання температури для дітей", - прокоментував міністр.

Працівники школи та учні, у яких температура виявиться вище 37,2 градусів, будуть допущені до роботи та занять відповідно.

При цьому батьки, які приводять дітей у школу, повинні будуть використовувати маски або респіратори.

В школах мають бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками.

Степанов зазначив, що такі правила є загальними.

Міністр пообіцяв, що повністю правила відвідування шкіл з 1 вересня будуть розроблені і подані на затвердження наступного тижня.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021, з вересня, навчання проходило дистанційно.

Навчальний рік в школах закінчився дистанційно.

Раніше Міносвіти розповіли, як можуть навчатися учні з 1 вересня.

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У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня
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