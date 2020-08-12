МОЗ змінив критерії для "червоної" і "помаранчевої" зони карантину

У той час, як в Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль, Кабінет Міністрів змінив перелік критеріїв щодо віднесення регіонів до зон епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Ми об'єднали 2 показники. Заповнена ліжок як була, так і залишилася. Рівень тестувань - також важливий показник. І третій показник, який ми ввели замість двох, - це кількість нових хворих в адміністративно-територіальних одиницях на 100 тис. населення за 14 днів", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, захворюваність не має перевищувати 40 осіб на 100 тис. населення.

"Це на сьогодні середній рівень захворюваності по країні", - пояснив міністр.

Також тепер адміністративна одиниця може бути переведена з "червоної", "помаранчевої" чи "жовтої" зони в "зелену" зону не раніше ніж через 14 днів після віднесення такої одиниці до зони з підвищеною епідемічної небезпекою.

Якщо в області заповненість ліжок хворими на коронавірусну інфекцію перевищує 50% 5 днів поспіль, то на її території автоматично буде встановлений "помаранчевий" рівень епідопасності.

Якщо ж заповненість ліжок 5 днів поспіль буде перевищувати 75%, то область буде віднесена до "червоній зоні".

Як повідомляли Українськi Новини, до кінця карантину залишилося 20 днів. Що дозволено.

Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня .