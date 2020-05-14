Абітурієнти з окупованого Донбасу і Криму зможуть вступати майже до сотні вишів. МОН розширило список

Після того, як у Міністерстві освіти і науки розповіли, коли приблизно почнеться ЗНО 2020, МОН розширило список до 91 навчального закладу, в які в цьому році можуть вступати абітурієнти за спрощеною процедурою з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Про це повідомила прес-служба МОН на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини. З них 77 навчальних закладів підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС і Міністерству культури та інформаційної політики. З 2020 року освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" будуть працювати на базі: Підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я: Національного медичного університету імені А. А. Богомольця. Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Державного закладу "Луганський державний медичний університет". Донецького національного медичного університету. Підпорядкованих Міністерству культури та інформаційної політики: Маріупольської філії Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Харківської державної академії культури. Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського І. П. Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв. Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. Львівської національної академії мистецтв. Підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ: Донецького юридичного інституту МВС України. Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. А. Дідоренка. Одеського державного університету внутрішніх справ. Перелік підпорядкованих Міністерству освіти і науки вищих навчальних закладів, в яких будуть працювати освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" тут. Спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму передбачені законодавством, у 2020 році не змінилися. Абітурієнти з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. Абітурієнти з території проведення ООС повинні вступати в ці заклади на основі загального конкурсу, отримавши бали за вступні іспити. У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (0-800-504-425). Раніше Українські Новини повідомляли, хто може прийняти участь в додатковій реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2020. Як буде проходити ЗНО 2020 в умовах пандемії коронавірусу.