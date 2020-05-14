Абітурієнти з окупованого Донбасу і Криму зможуть вступати майже до сотні вишів. МОН розширило список

ВНЗ для вступу у 2020 році

ВНЗ для вступу у 2020 році

Після того, як у Міністерстві освіти і науки розповіли, коли приблизно почнеться ЗНО 2020, МОН розширило список до 91 навчального закладу, в які в цьому році можуть вступати абітурієнти за спрощеною процедурою з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Про це повідомила прес-служба МОН на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

З них 77 навчальних закладів підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС і Міністерству культури та інформаційної політики.

З 2020 року освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" будуть працювати на базі:

Підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я:

Національного медичного університету імені А. А. Богомольця.

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Державного закладу "Луганський державний медичний університет".

Донецького національного медичного університету.

Підпорядкованих Міністерству культури та інформаційної політики:

Маріупольської філії Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Харківської державної академії культури.

Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського І. П.

Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв.

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Львівської національної академії мистецтв.

Підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ:

Донецького юридичного інституту МВС України.

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. А. Дідоренка.

Одеського державного університету внутрішніх справ.

Перелік підпорядкованих Міністерству освіти і науки вищих навчальних закладів, в яких будуть працювати освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" тут.

Спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму передбачені законодавством, у 2020 році не змінилися.

Абітурієнти з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. Абітурієнти з території проведення ООС повинні вступати в ці заклади на основі загального конкурсу, отримавши бали за вступні іспити.

У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

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