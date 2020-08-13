Туреччина відклала відкриття шкіл через нові спалахи коронавірусу

Туреччина, яка на днях змінила правила в'їзду, відклала на три тижні відкриття шкіл через зростання кількості випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Turkish Minute.

Як заявила міністр освіти Зія Сельчук, турецькі школи знову відкриються 21 вересня під час поступового переходу до очного навчання.

Дистанційне навчання розпочнеться 31 серпня - в цей день раніше планувалося відкриття шкіл.

Минулого тижня Туреччина посилила забезпечення дотримання коронавірусних правил після того, як кількість нових випадків коронавірусу перевищила 1000 вперше за три тижні.

Уряд назвав це серйозним зростанням під час курортного сезону.

Лікарі попередили про недостатнє тестування і закликали Анкару до більш жорстких заходів.

Як повідомляли Українські Новини, в Туреччині різко зросла кількість випадків COVID-19.

Раніше Turkish Airlines відновила прямі регулярні рейси в ще одне місто України.

Тим часом, Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати уклали історичну мирну угоду. Таким чином, ОАЕ стали першою країною Перської затоки, якій вдалося укласти дипломатичні стосунки з Ізраїлем.