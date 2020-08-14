підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 серпня 2020, пʼятниця, 11:54 6
Фінанси 2020-08-14T13:30:03+03:00
Українські Новини
Курс рубля в обмінниках у п'ятницю

Курс рубля в обмінниках у п'ятницю

Елена Новикова
Курс, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, російський рубль, курс в обмінниках

Середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у п'ятницю, 14 серпня, порівняно з курсом рубля в четвер, 13 серпня, знизився на 1 копійку і становить 3,34 гривні за 10 рублів, в той час, як долар і євро продовжують знижуватися в ціні.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу знизився на 1 копійку порівняно з вівторком і становить 3,87 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банків станом на 12 серпня:

10 російських рублів    
  Купівля продаж
Середній 3,34 3,87
Максимальний 3,73 5,00
мінімальний 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини,

Як повідомляли Українські Новини,  Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 серпня, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD.

Також тоді як міністр фінансів заявляє, що  передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить, експерт стверджує, що  підвищення мінімалки призведе до подорожчання до 30 UAH/USD .

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 8 коп. в четвер зміцнився на 12 коп. до 27,38 UAH/USD .

Більше новин про: Курс курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві російський рубль курс в обмінниках

Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс валют...
Долари та євро в обмінниках подешевшали. Курс валю...
Курс рубля: російська нацвалюта в обмінниках подор...
Курс російського рубля 6 серпня...
Мінімалка в Україні зростатиме тричі. Коли і на скільки
В Україні захворюваність на коронавірус стрімко зростає, а смертність падає
Новини
Бойко виступив на мітингу проти заборони місцевих виборів 13:42
У Білорусі почали випускати затриманих на протестах людей. Скріншот відео
Там було море крові. Випущені з СІЗО білоруси розповіли про тортури й знущання 13:22
Зеленський ініціює відмову України від участі в роботі Антитерористичного центру СНД 13:18
Суд оштрафував кандидата в столичні мери Притулу за ДТП у Києві в 2014 році 12:59
Тютюнові війни. Суд скасував арешт рахунків українських тютюнових компаній, - ЗМІ 12:39
більше новин
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні 08:05
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 20:27
Ситник приїжджав тиснути на Вищу раду правосуддя у справі суддів Окружного адмінсуду, - ЗМІ 13:13 Відео
більше новин
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
Опозиційні протести в Білорусі.Фото: Наша Ніва
Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці 19:27
З понеділка Київ у "жовтій" зоні карантину. Які обмеження введуть 09:28 Інфографіка
Підвищення мінімалки може спричинити подорожчання долара до 30 гривень, – експерти 10:06
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
більше новин
З понеділка Київ у "жовтій" зоні карантину. Які обмеження введуть
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok