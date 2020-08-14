Курс рубля в обмінниках у п'ятницю

Середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у п'ятницю, 14 серпня, порівняно з курсом рубля в четвер, 13 серпня, знизився на 1 копійку і становить 3,34 гривні за 10 рублів, в той час, як долар і євро продовжують знижуватися в ціні .

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу знизився на 1 копійку порівняно з вівторком і становить 3,87 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банків станом на 12 серпня:

10 російських рублів Купівля продаж Середній 3,34 3,87 Максимальний 3,73 5,00 мінімальний 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини,

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 серпня, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD.

Також тоді як міністр фінансів заявляє, що передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить, експерт стверджує, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання до 30 UAH/USD .

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 8 коп. в четвер зміцнився на 12 коп. до 27,38 UAH/USD .