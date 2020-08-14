Курс долара і євро в обмінниках знизився. Скільки коштує валюта 14 серпня

У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD порівняно з курсом валют на 13 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,49 коп. до 32,0047 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,51 коп. до 32,5506 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,2756 27,5616 32,0047 32,5506 3,37 3,89 Максимальний 27,4500 27,8000 32,2500 32,9000 3,73 5,00 Мінімальний 27,1000 27,4300 31,7500 32,2900 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14-16 серпня, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD.

Також в той час, як міністр фінансів заявляє, що передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить, експерт стверджує, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання до 30U AH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 8 коп. в четвер зміцнився на 12 коп. до 27,38 UAH/USD.