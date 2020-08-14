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  • Повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен, – эксперты
14 августа 2020, пятница, 10:06 168
Экономика 2020-08-14T10:06:16+03:00
Українські Новини
Повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен, – эксперты

Повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен, – эксперты

Александр Савич
экономика Украины, минимальная зарплата, прогноз инфляции, Повышение минималки
Гривна. Украфото
Гривна. Украфото

После анонсирования Кабмином повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен с сентября этого года, эксперты прогнозируют, что вместе с тем ускорится инфляция и подорожает доллар. Об этом сообщает Сегодня.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину повысить уровень минимальной зарплаты, премьер-министр Денис Шмыгаль подал президенту предварительный график повышения зарплат, согласно которому минимальная зарплата с 1 сентября этого года повышается на 277 гривен, и составляет 5000 гривен, то есть на 5,9% больше в сравнении с той, которая была заложена в бюджет Украины на 2020 год. 

С 1 января 2021 года минимальная зарплата должна составлять 6000 гривен, то есть почти на треть больше в сравнении с нынешней. А уже 1 июля 2021 она должна вырасти еще на 500 гривен.

Таким образом планируется, что минимальная заработная плата за год должна вырасти более, чем на треть.

Деньги на дополнительные выплаты планируется брать из тех сумм, которые предназначались для обслуживания государственного долга. Стране, уверяют в правительстве, удалось сэкономить "в связи с отклонением фактического курса национальной валюты относительно иностранных валют по сравнению с прогнозным курсом".

Следом за повышением "минималки", говорят эксперты, следует ожидать и повышения зарплат бюджетников, а также и работников коммерческого сектора. Соответственно произойдет увеличение выплат налогов.

Вместе с тем в следующем году стоит ожидать и повышения пенсий, суммы которых во многом зависят от размера минимальной заработной платы. 

Повышение зарплат во время падения экономики возможно лишь за счет "печатания денег", и не имеет под собой экономического основания, говорят эксперты.

"В таком решении я вижу две проблемы. Во-первых, в бюджете просто нет для этого денег. Реальный дефицит бюджета на этот год и так будет не менее 400 млрд грн. И закрыть эту дыру будет проблематично, учитывая то, что мы, очевидно, будем снова иметь проблемы с МВФ, – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

По его словам, некоторые факторы говорят о том, что если Украина получит деньги от фонда и Всемирного банка, в бюджете остается дыра в 300-400 млрд. Кроме того, бизнес фактически также заставят повышать зарплаты.

"Минимальные зарплаты выплачивает обычно малый бизнес. А у него сегодня, в результате пандемии, действительно сложная ситуация. Если его еще заставлять увеличивать зарплаты и, соответственно, налоги, очевидно, мы увидим, что бизнес будет либо закрываться, либо уходить в тень", – добавил эксперт.

Таким образом следом за повышением зарплат может вырасти и инфляция. В результате курс будет больше 30 гривен за доллар.

Как сообщали Українські новини, в Украине самая низкая минимальная зарплата в Европе.

Также НБУ продолжает скупать валюту на межбанке.

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