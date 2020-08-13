Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на міжбанку в четвер

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 8 коп. у четвер зміцнився на 12 коп. до 27,38 UAH / USD, у той час, як економісти не виключають різкої девальвації нацвалюти.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,46-27,50 UAH / USD, потім знизилися до 27,38-27,40 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 27,36-27,40 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,23% з 23,74 UAH / USD до 27,38 UAH / USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH / USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2 % з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився у порівнянні з 12 серпня на 3,73 коп. до 27,6694 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 8,80 коп. до 27,3765 UAH / USD.

Крім того, аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара в 2020 році складе 27 гривень.