Міністр фінансів заявив, що передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не бачить передумов для курсу 30 UAH / USD, який сьогодні становить 27,6694 UAH / USD за долар.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналу "Фокус", передають Українські Новини.

"Не бачу передумов для досягнення курсу 30 UAH / USD. І не бачу інструментів, за допомогою яких можна вплинути на рух курсу в цьому напрямку", - повідомив він.

За його словами, з огляду на карантин обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав тільки на 6%.

"Це фактично урівняло платіжний баланс держави. Відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - підкреслив міністр.

Також Марченко підкреслив, що інфляція більше ніж 10% є неадекватним показником.

"Потрібно знаходити баланс між бажаннями стимулювати зростання ВВП за рахунок інфляційної складової та запуском кредитування економіки за низькими ставками", - зазначив міністр.

Він уважає, що перед країною відкривається перспектива економічного відновлення, про що свідчить зростання роздрібної торгівлі, тобто - споживчого попиту.

"Після досягнення в травні пікового значення знижуються темпи падіння промислового виробництва. Липень повинен продемонструвати висхідні показники", - підкреслив Марченко.

На його думку, попит на основні позиції експорту дозволяє Україні пережити кризу відносно стабільно.

Як повідомляли Українські Новини, економісти не виключають різкої девальвації нацвалюти.

Також аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара в 2020 році складе 27 гривень.