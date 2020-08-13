подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 августа 2020, четверг, 10:53 62
Финансы 2020-08-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Курс рубля: российская нацвалюта подорожала в обменниках

Курс рубля: российская нацвалюта подорожала в обменниках

Надежда Комендантова
Рубли, Российский рубль, курс рубля, курс рубля к гривне
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 13 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 12 августа, вырос на 4 копейки и составляет 3,35 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг понизился на 2 копейки по сравнению со вторником и составляет 3,88 гривен за 10 рублей.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,3765 27,6694 32,0242 32,5826 3,35 3,88
Максимальный 27,5500 27,9000 32,2200 32,8200 3,75 5,00
Минимальный 27,2000 27,5500 31,7000 32,2500 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 августа на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD.

Также экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты

А аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

Больше новостей о: Рубли Российский рубль курс рубля курс рубля к гривне

Курс рубля подскочил. Почем продают валюту в обмен...
Рубль упал в киевских обменниках сегодня...
Курс рубля в обменниках: российская нацвалюта прос...
Рубль после выходных начал дорожать. Курс российск...
В Киеве зафиксировано 10 тыс. случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили у 133 человек
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек
Новости
Квартиры в новостройках Киева за июль выросли в цене на 3,2% 12:01
Нарушили режим самоизоляции. Эстония депортирует 12 рабочих из Украины 12:01
В ВСУ рекордное количество новых случаев коронавируса - заболели почти 50 человек 11:50
В июле квартиры на вторичке в Киеве подорожали на 2,4% 11:48
Сегодня "РБ Лейпциг" сыграет с мадридским "Атлетико" в 1/4 Лиги чемпионов. Где смотреть матч 11:44
больше новостей
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com
Без теста на COVID-19 и карантина украинцы могут поехать в 19 стран: в МИД Украины разработали карту 14:24
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты 15:28
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ из-за участия в акции протеста у посольства Беларуси 15:30
больше новостей
Украина отнесла Австрию к "зеленой зоне" и разрешила въезд без карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok