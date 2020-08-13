Курс рубля: российская нацвалюта подорожала в обменниках

В четверг, 13 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 12 августа, вырос на 4 копейки и составляет 3,35 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг понизился на 2 копейки по сравнению со вторником и составляет 3,88 гривен за 10 рублей.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,3765 27,6694 32,0242 32,5826 3,35 3,88 Максимальный 27,5500 27,9000 32,2200 32,8200 3,75 5,00 Минимальный 27,2000 27,5500 31,7000 32,2500 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 августа на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD.

Также экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

А аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.