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14 серпня 2020, пʼятниця, 08:52 9
Фінанси 2020-08-14T11:00:03+03:00
Українські Новини
Курс гривні на сьогодні та вихідні: нацвалюта просіла

Курс гривні на сьогодні та вихідні: нацвалюта просіла

Елена Новикова
Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс, Офіційний курс валют
Офіційний курс гривні на п'ятницю і вихідні
Офіційний курс гривні на п'ятницю і вихідні

Тоді як міністр фінансів заявляє, що передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 серпня, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD. 

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 серпня, на 7,16 коп. до 27,5266 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,8747
1 долар США 27,4083
1 швейцарський франк 30,0727
10 єн 2,5622
10 російських рублів 3,7200
1 євро 32,4185

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 12 серпня на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 8 коп. в четвер зміцнився на 12 коп. до 27,38 UAH/USD.

Крім того, аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара в 2020 році становитиме 27 гривень.

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