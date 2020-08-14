Курс гривні на сьогодні та вихідні: нацвалюта просіла

Тоді як міністр фінансів заявляє, що передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 серпня, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 серпня, на 7,16 коп. до 27,5266 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,8747 1 долар США 27,4083 1 швейцарський франк 30,0727 10 єн 2,5622 10 російських рублів 3,7200 1 євро 32,4185

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 12 серпня на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 8 коп. в четвер зміцнився на 12 коп. до 27,38 UAH/USD.

Крім того, аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара в 2020 році становитиме 27 гривень.