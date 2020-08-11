У Білорусі в другій день протестів затримали понад дві тисячі осіб

В Білорусі протягом другого дня масштабних акцій протесту , 11 серпня, затримали понад 2 тисячі людей по всій країні. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі, повідомляє TUT.by.

У міліції заявили, що наймасовіші акції в ніч з 10 на 11 серпня пройшли в Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку. У відомстві заявляють про 21 постраждалого співробітника міліції і внутрішніх військ, п'ятеро з них госпіталізовані.

У МВС стверджують, що учасники протесту запускали димові шашки і коктейлі Молотова, а водії транспортних засобів спеціально гальмували рух.

Як повідомляли Українські Новини, протести в Мінську тривають вже другий день поспіль через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з якими, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів.

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися, не чинити опір міліція, щоб зупинити насильство.

Крім того, в Києві запустили дрон з величезним прапором Білорусі в знак підтримки активістів.

Також в Білорусі інтернет не працює вже три доби.

Тим часом, Мінські журналісти помітили на акціях протесту російських силовиків.