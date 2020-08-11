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  • У Білорусі в другій день протестів затримали понад дві тисячі осіб
11 серпня 2020, вівторок, 14:35 10
Світ 2020-08-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
У Білорусі в другій день протестів затримали понад дві тисячі осіб

У Білорусі в другій день протестів затримали понад дві тисячі осіб

Елизавета Кесельман
Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Протести в Білорусі. Скриншот видео
Протести в Білорусі. Скриншот видео

В Білорусі протягом другого дня масштабних акцій протесту, 11 серпня, затримали понад 2 тисячі людей по всій країні. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі, повідомляє TUT.by.

У міліції заявили, що наймасовіші акції в ніч з 10 на 11 серпня пройшли в Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку. У відомстві заявляють про 21 постраждалого співробітника міліції і внутрішніх військ, п'ятеро з них госпіталізовані.

У МВС стверджують, що учасники протесту запускали димові шашки і коктейлі Молотова, а водії транспортних засобів спеціально гальмували рух.

Як повідомляли Українські Новини, протести в Мінську тривають вже другий день поспіль через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з якими, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів. 

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися, не чинити опір міліція, щоб зупинити насильство.

Крім того, в Києві запустили дрон з величезним прапором Білорусі в знак підтримки активістів. 

Також в Білорусі інтернет не працює вже три доби. 

Тим часом, Мінські журналісти помітили на акціях протесту російських силовиків. 

 

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