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11 августа 2020, вторник, 08:54 1344
Европа 2020-08-11T09:28:07+03:00
Українські Новини
Как прошла вторая ночь протестов в Беларуси. Избиения, перестрелки, баррикады и коктейли Молотова

Как прошла вторая ночь протестов в Беларуси. Избиения, перестрелки, баррикады и коктейли Молотова

Кира Молчанова
Акции протеста, Беларусь, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси. Баррикада. Скриншот видео
Протесты в Беларуси. Баррикада. Скриншот видео

В ночь с 10 на 11 августа в Беларуси продолжились акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу снова одержал Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Белорусская служба "Радио Свобода".

Самые массовые акции протеста проходят в Минске. Также демонстранты вышли на улицы Бобруйска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева и других городов Беларуси.

В Минске люди группами перемещались по городу. Рассказывают о двух очагах протеста: возле площади Бангалор, под супермаркетом "Рига" и между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Там были самые активные задержания.

Возле супермаркета "Рига" правоохранители минимум 4 раза разбирали баррикады протестующих. Всякий раз, когда они уходили, демонстранты возвращались и строили новые.

Против демонстрантов были применены пули, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Взрывы были слышны в разных частях города не менее 14 часов.

10 августа в МВД сообщили о смерти мужчины. Якобы он хотел бросить в силовиков взрывное устройство. Журналисты говорят, что в это время силовики обстреляли демонстрантов светошумовыми гранатами.

Утром местные жители засняли во дворе в Октябрськом РУВД Минска около десятка задержанных на акциях протеста людей, которые лежат на асфальте.

Как сообщали Українські Новини, центр Минска снова оцеплен силовиками, начались задержания людей.

Прошлой ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидали бутылками.

В Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков.

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