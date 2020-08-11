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11 серпня 2020, вівторок, 09:57 9
Світ 2020-08-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
Мінські журналісти помітили на мітингах російських силовиків

Мінські журналісти помітили на мітингах російських силовиків

Елизавета Кесельман
Білорусь, акції протесту, протести в Білорусі

Під час масштабних акцій протесту проти диктатури Лукашенка в Мінську журналісти помітили силовиків з "російськими розпізнавальними знаками" — шевронами з триколором. Відео в своєму Twitter опублікував зі свого автомобіля один з очевидців мітингу.

На опублікованому відеозаписі через погану якість складно розглянути триколор. Журналісти видання "БЕЛСАТ" висловили сумнів у присутності російського спецназу на вулицях Мінська і заявили, що форма силовиків і їх шеврони — це нова екіпіровка Сил спеціальних операцій, тобто військового спецназу.

Просимо вашої допомоги. Від цього залежить дуже багато. Є люди на відео військовими з Росії. Тільки пруфи! pic.twitter.com/XVrTAx2vqp

— РБ головного мозку (@belamova) August 10, 2020

 

Як повідомляли Українські Новини, протести в Мінську тривають вже другий день через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з яким, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів.

Тим часом, через погрози, кандидат у президенти Світлана Тихановська залишила Білорусь і вирушила до Литви.

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