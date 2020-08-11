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Європа 2020-08-11T14:15:03+03:00
Українські Новини
Інтернет у Білорусі не працює вже 3 доби

Інтернет у Білорусі не працює вже 3 доби

Ольга Фандорина
Білорусь, акції протесту, вибори в Білорусі, протести в Білорусі

Поки Telegram не обмежуватиме доступ до месенджера, в Білорусі третю добу користувачі не можуть скористатися інтернетом і скаржаться на практично повну відсутність доступу до всіх основних соціальних мереж, месенджерів і пошуковим системам. Про це  повідомляє Onliner.

Користувачі з інших країн не можуть відкрити сайти з національним білоруським доменом .by. Офіційна влада називає причиною кібератаки, правозахисні організації відкрито називають це державним інтернет-шатдауном.

Як повідомляли Українські Новини, під час акцій протесту в Білорусі затримали 3 тис. людей.

Крім популярних соцмереж і месенджерів, одними з перших стали недоступні найбільші незалежні білоруські медіа "Наша Нива" (Nn.by), "Тут Бай" (Tut.by) і AFN (Afn.by), причому при відкритті останнього періодично з'являлося  повідомлення  "доступ до інформаційного ресурсу обмежений на підставі рішення Міністерства інформації республіки Білорусь, прийнятого відповідно до закону про засоби масової інформації". Крім цього, постійні проблеми виникали з доступом до незалежних онлайн-платформ для спостереження за виборами "Зубр" (zubr.in) і "Голос" (belarus2020.org).

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