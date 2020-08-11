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11 серпня 2020, вівторок, 14:11 10
Суспільство 2020-08-11T15:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві запустили дрон з великим прапором Білорусі на підтримку активістів

У Києві запустили дрон з великим прапором Білорусі на підтримку активістів

Елизавета Кесельман
дрон, Київ, протести в Білорусі

У Києві на підтримку білоруських активістів запустили дрон з величезним прапором Білорусі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили представники найбільшого парку дронів або безпілотників в Україні Dronarium Ukraine.

"Dronarium на боці прав людини. Ми неодноразово піднімали прапори тих, хто зазнає утисків у своїх свободах: супровід прапорами проведення Київ Прайд, політ над Києвом прапора кримськотатарського народу. Тому сьогодні ми знову в небі — тепер з прапором Білорусі, щоб висловити свою позицію і показати людям там свою підтримку. Звичайно, ця акція може здатися незначним справою, але ми віримо, що з тисяч і тисяч маленьких різноманітних речей, може скластися і правда, яка є обов'язковими переможе в результаті ", —сказано в повідомленні.

 

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися, щоб зберегти життя, уникнути кровопролиття і насильства. 

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