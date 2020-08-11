Протести в Білорусі охопили великі міста, є загиблий

Масові акції протесту, які тривають уже другий день, почалися у Білорусі після завершення президентських виборів. У містах масово затримують людей, силовики застосовують для розгону демонстрантів водомети і світлошумові гранати. Про це повідомляє TUT.BY.

Спроби розгону і затримання учасників акцій відбуваються також в Гомелі, Гродно, Бресті, Мозирі, Новополоцьку, Бобруйську та інших містах. Очевидці повідомляють про вибухи і стрілянину. В центр Мінська підтягнули підрозділи Внутрішніх військ Білорусі, силовики підійшли до Пушкінської площі. Працівники Омону почали стріляти по демонстрантах світлошумовими гранатами. Про це повідомляє Euroradio в Telegram.

Протестувальники використовують рекламні щити для барикад. Також повідомляється про загиблого під час протестів.

"Сьогодні, 10 серпня близько 23:00, під час масових заворушень в Мінську на проспекті Притицького, натовп будував барикади для блокування руху. Під час протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в бік правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям", — повідомила офіційний представник МВС Ольга Чемоданова.

У Мінську на проспекті Пушкіна люди стоять на тротуарах, а також на проїжджій частині. Рух транспорту заблоковано і пішоходами, і автомобілістами. Автозаки впритул під'їжджають до присутніх і силовики швидко садять людей в машини. До району затримання підтягується спецтехніка, включаючи водомети.