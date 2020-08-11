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11 серпня 2020, вівторок, 00:03 8
Європа 2020-08-11T08:30:02+03:00
Українські Новини
Протести в Білорусі охопили великі міста, є загиблий

Протести в Білорусі охопили великі міста, є загиблий

Ольга Фандорина
Гродно, Білорусь, акції протесту, Мінськ, протести в Білорусі
Мінськ, 10 серпня. Фото: twitter.com/tutby
Мінськ, 10 серпня. Фото: twitter.com/tutby

Масові акції протесту, які тривають уже другий день, почалися у  Білорусі після завершення президентських виборів. У містах масово затримують людей, силовики застосовують для розгону демонстрантів водомети і світлошумові гранати. Про це повідомляє TUT.BY.

Спроби розгону і затримання учасників акцій відбуваються також в Гомелі, Гродно, Бресті, Мозирі, Новополоцьку, Бобруйську та інших містах. Очевидці повідомляють про вибухи і стрілянину. В центр Мінська підтягнули підрозділи Внутрішніх військ Білорусі, силовики підійшли до Пушкінської площі. Працівники Омону почали стріляти по демонстрантах світлошумовими гранатами. Про це повідомляє Euroradio в Telegram.

Протестувальники використовують рекламні щити для барикад. Також повідомляється про загиблого під час протестів.

"Сьогодні, 10 серпня близько 23:00, під час масових заворушень в Мінську на проспекті Притицького, натовп будував барикади для блокування руху. Під час протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в бік правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям", — повідомила офіційний представник МВС Ольга Чемоданова.

У Мінську на проспекті Пушкіна люди стоять на тротуарах, а також на проїжджій частині. Рух транспорту заблоковано і пішоходами, і автомобілістами. Автозаки впритул під'їжджають до присутніх і силовики швидко садять людей в машини. До району затримання підтягується спецтехніка, включаючи водомети.

Як повідомляли Українські Новини, центр Мінська знову оточено силовиками, почалися затримання людей.

Минулої ночі в центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. ОМОН закидали пляшками.

У МОЗ Білорусі відзвітували про поранених під час протестів: у лікарнях 50 протестувальників і 40 силовиків.

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