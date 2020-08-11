Тихановська записала нове відеозвернення, в якому попросила всіх розійтися

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська яка разом з раніше заарештованою головою свого штабу Марією Мороз за допомогою білоруської влади залишила країну , записала наступне відеозвернення, в якому вона, читаючи з аркуша, попросила білорусів перестати виходити на протести і не чинити опір міліції. Відео опублікував Telegram канал SM News.

Тихановська подякувала народу Білорусі за підтримку на виборах президента, але закликала припинити страйки, виходити на мітинги, і перестати чинити опір міліції.

"Ви зробили свій вибір. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на майдани, щоб не наражати на своє життя небезпеку", — сказала політик.

Як повідомляли Українські Новини, Світлана Тихановська записала відеозвернення, в якому розповіла, чому терміново виїхала з Білорусі.

Крім того, міністри "Люблінського трикутника" закликали Лукашенка припинити насильство.

Тим часом, в Білорусі інтернет не працює вже три доби, але засновник Telegram Павло Дуров заявив, що не закриватиме доступ мережі білоруським користувачам.