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11 серпня 2020, вівторок, 13:35 8
Світ 2020-08-11T14:15:01+03:00
Українські Новини
Тихановська записала нове відеозвернення, в якому попросила всіх розійтися

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому попросила всіх розійтися

Елизавета Кесельман
Білорусь, акції протесту, протести в Білорусі, Світлана Тихановська

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська яка разом з раніше заарештованою головою свого штабу Марією Мороз за допомогою білоруської влади залишила країну, записала наступне відеозвернення, в якому вона, читаючи з аркуша, попросила білорусів перестати виходити на протести і не чинити опір міліції. Відео опублікував Telegram канал SM News.

Тихановська подякувала народу Білорусі за підтримку на виборах президента, але закликала припинити страйки, виходити на мітинги, і перестати чинити опір міліції.

 

"Ви зробили свій вибір. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на майдани, щоб не наражати на своє життя небезпеку", — сказала політик.

Як повідомляли Українські Новини, Світлана Тихановська записала відеозвернення, в якому розповіла, чому терміново виїхала з Білорусі. 

Крім того, міністри "Люблінського трикутника" закликали Лукашенка припинити насильство. 

Тим часом, в Білорусі інтернет не працює вже три доби, але засновник Telegram Павло Дуров заявив, що не закриватиме доступ мережі білоруським користувачам. 

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Скриншот: youtube/SM News
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