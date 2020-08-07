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07 серпня 2020, пʼятниця, 16:19 6
Фінанси 2020-08-07T16:50:15+03:00
Українські Новини
Курс гривні в понеділок підвищиться. Курс від НБУ

Курс гривні в понеділок підвищиться. Курс від НБУ

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривны.
Курс гривны.

В той час, як українці продовжують активно здавати валюту, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD, що встановлюється ним на 10 серпня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,1658
1 долар США 27,6486
1 швейцарський франк 30,2518
10 ієн 2,6163
10 російський рубль 3,7553

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD порівняно з курсом валют на 6 серпня.

Водночас, НБУ покращив прогноз зростання міжнародних резервів на $2,6 млрд, а міжнародні резерви Нацбанку в липні збільшилися на 1%, тобто 0,3 млрд доларів, до $28,802 млрд.

Також Національний банк погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% в 2020 році.

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