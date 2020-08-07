Долар і євро знову впали. Курс валют на п'ятницю

У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30курс продажу готівкового долара підвищився на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD порівняно з курсом валют на 6 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,56 коп. до 32,2821 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,53 коп. до 32,8876 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,5097 27,8003 32,2821 32,8876 3,30 3,91 Максимальний 27,6300 28,0000 32,5100 33,2000 3,72 5,00 Мінімальний 27,2800 27,6900 32,0000 32,5500 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7-9 серпня, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Водночас, українці продовжують активно здавати валюту.

Також аналітики зробили прогноз курсу валют до 9 серпня, долар буде коливатися біля рівня 28 гривень . Ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.