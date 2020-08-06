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06 серпня 2020, четвер, 10:40 6
Економіка 2020-08-06T11:45:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро в обмінниках подорожчали

Долар і євро в обмінниках подорожчали

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро
Долар
Долар

У четвер в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках на 5 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 17,0 коп. до 32,3410 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 11,26 коп. до 32,9310 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 27,5081 27,7968 32,3410 32,9310 3,37 3,92
Максимальний 27,6000 27,9500 32,6500 33,3000 3,72 5,00
мінімальний 27,3000 27,6700 32,0000 32,5900 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.

Також аналітики зробили прогноз курсу валют до 9 серпня, долар буде коливатися біля рівня 28 гривень . Ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

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