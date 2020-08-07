Міжнародні резерви НБУ в липні збільшилися на 1% до $28,8 млрд

В той час, як НБУ покращив прогноз зростання міжнародних резервів на $2,6 млрд, міжнародні резерви Нацбанку в липні збільшилися на 1%, тобто 0,3 млрд доларів, до $28,802 млрд. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. "Станом на 1 серпня 2020 міжнародні резерви України становили 28 802,4 млн доларів (в еквіваленті) за попередніми даними. У липні вони збільшилися на 1,0%. Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлене перш за все успішним розміщенням урядом єврооблігацій", - зазначає НБУ. Динаміку резервів протягом місяця визначали, по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду протягом місяця становили 1 750,0 млн доларів, в тому числі 1 128,7 млн доларів - від розміщення облігацій зовнішньої державної позики, 608,2 млн доларів - від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті. У той же час на обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті було направлено 1500,3 млн доларів (в еквіваленті). З цієї суми 767 млн доларів сплачено за ОВДП, номіновані у валюті, решта коштів - за зобов'язаннями перед іноземними кредиторами. По-друге, динаміку резервів протягом місяця визначали операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. У липні попит на валюту на міжбанківському валютному ринку трохи перевищував пропозицію, тому НБУ відновив інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. Їх обсяг минулого місяця склав 498,7 млн доларів. Вказується, що в той же час в окремі дні ситуація на валютному ринку була сприятливою, тому Нацбанк мав можливість поповнювати резерви за рахунок купівлі валюти. Загальний обсяг таких інтервенцій склав 130 млн доларів. По-третє, динаміку резервів визначала переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості і курсів валют). Минулого місяця їх вартість збільшилася на 406,3 млн доларів (в еквіваленті). Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% в 2020 році. Водночас НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020 році.