Міжнародні резерви НБУ в липні збільшилися на 1% до $28,8 млрд

В той час, як НБУ покращив прогноз зростання міжнародних резервів на $2,6 млрд , міжнародні резерви Нацбанку в липні збільшилися на 1%, тобто 0,3 млрд доларів, до $28,802 млрд.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Станом на 1 серпня 2020 міжнародні резерви України становили 28 802,4 млн доларів (в еквіваленті) за попередніми даними. У липні вони збільшилися на 1,0%. Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлене перш за все успішним розміщенням урядом єврооблігацій", - зазначає НБУ.

Динаміку резервів протягом місяця визначали, по-перше, операції уряду з управління державним боргом.

Валютні надходження на користь уряду протягом місяця становили 1 750,0 млн доларів, в тому числі 1 128,7 млн ​​доларів - від розміщення облігацій зовнішньої державної позики, 608,2 млн доларів - від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті.

У той же час на обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті було направлено 1500,3 млн доларів (в еквіваленті).

З цієї суми 767 млн ​​доларів сплачено за ОВДП, номіновані у валюті, решта коштів - за зобов'язаннями перед іноземними кредиторами.

По-друге, динаміку резервів протягом місяця визначали операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

У липні попит на валюту на міжбанківському валютному ринку трохи перевищував пропозицію, тому НБУ відновив інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань.

Їх обсяг минулого місяця склав 498,7 млн ​​доларів.

Вказується, що в той же час в окремі дні ситуація на валютному ринку була сприятливою, тому Нацбанк мав можливість поповнювати резерви за рахунок купівлі валюти.

Загальний обсяг таких інтервенцій склав 130 млн доларів.

По-третє, динаміку резервів визначала переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості і курсів валют).

Минулого місяця їх вартість збільшилася на 406,3 млн доларів (в еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% в 2020 році.

Водночас НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020 році.