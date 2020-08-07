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07 серпня 2020, пʼятниця, 09:11 22
Фінанси 2020-08-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
Українці продовжують активно здавати валюту

Українці продовжують активно здавати валюту

Сергей Жолобецкий
обмін валют, купівля валюти, Продаж валюти
Населення під час карантину здає валюту
Населення під час карантину здає валюту

У липні населення продало валюти на 222 млн доларів більше, ніж купило у той час як гривня зміцнюється.

Про це йдеться у звітних даних Національного банку України, передають Українські Новини.

В липні чистий продаж валюти населенням на готівковому валютному ринку перевищила покупку.

У липні українці продали 1 542,9 млн доларів і купили 1 320,9 млн доларів.

Всього з початку року населення продало на 970,2 млн. доларів більше, ніж купило.

В 2019 році українці продали валюти на 177 млн доларів більше, ніж купили.

За підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало на 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, в червні населення продало валюти на 177,4 млн доларів більше, ніж купило. У червні населення продало 1 280,9 млн доларів і купило 1 103,6 млн доларів.

У травні населення продало валюти на 48,59 млн доларів більше, ніж купило. У травні населення продало 908,8 млн доларів і купив 860,2 млн доларів.

 

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