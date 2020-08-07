Українці продовжують активно здавати валюту

Населення під час карантину здає валюту

Населення під час карантину здає валюту

У липні населення продало валюти на 222 млн доларів більше, ніж купило у той час як гривня зміцнюється.

Про це йдеться у звітних даних Національного банку України, передають Українські Новини.

В липні чистий продаж валюти населенням на готівковому валютному ринку перевищила покупку.

У липні українці продали 1 542,9 млн доларів і купили 1 320,9 млн доларів.

Всього з початку року населення продало на 970,2 млн. доларів більше, ніж купило.

В 2019 році українці продали валюти на 177 млн доларів більше, ніж купили.

За підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало на 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, в червні населення продало валюти на 177,4 млн доларів більше, ніж купило. У червні населення продало 1 280,9 млн доларів і купило 1 103,6 млн доларів.

У травні населення продало валюти на 48,59 млн доларів більше, ніж купило. У травні населення продало 908,8 млн доларів і купив 860,2 млн доларів.