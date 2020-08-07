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07 серпня 2020, пʼятниця, 05:00 6
Фінанси 2020-08-07T07:00:04+03:00
Українські Новини
Курс валют до понеділка: долар дешевшає

Курс валют до понеділка: долар дешевшає

Елена Новикова
Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD,  що встановлюється ним на 7-9 серпня, в той час, як в четвер, 6 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,4121
1 долар США 27,6793
1 швейцарський франк 30,4737
10 ієн 2,6246
10 російський рубль 3,7714
1 євро 32,7972

Як повідомляли Українськi Новини, аналітики зробили прогноз курсу валют до 9 серпня. За їх словами, долар буде коливатися біля рівня 28 гривеньСитуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 10 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 27,67 UAH/USD.

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