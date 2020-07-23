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23 липня 2020, четвер, 14:16 14
Економіка 2020-07-23T14:38:32+03:00
Українські Новини
НБУ погіршив прогноз падіння ВВП у 2020 з 5% до 6%

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП у 2020 з 5% до 6%

Анна Рудык
Нацбанк, ВВП, Національний банк України, Падіння ВВП, Валовий внутрішній продукт, прогноз ВВП
ВВП. Фото: pixabay.com
ВВП. Фото: pixabay.com

Після падіння ВВП з січня по квітень на 5%, Національний банк погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% в 2020 році. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Українська економіка впаде на 6% у 2020 році, проте в наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%. Національний банк переглянув прогноз падіння реального ВВП в 2020 році, обумовленого коронакризою з 5% до 6%. Глибоке падіння залишилося позаду - у другому кварталі", — сказано в ньому.

Наголошується, що в другому півріччі 2020 економіка почала відновлення.

Пом'якшення карантину сприяє пожвавленню ділової активності.

До повноцінної роботи вже повернулися більшість підприємств найбільш постраждалої під час коронакризи сфери послуг.

Ситуація на ринку праці хоча і залишається гірше докризової, втім демонструє ознаки стабілізації.

Однак темпи відновлення економіки будуть стримуватися все ще пригніченим споживчим і інвестиційним попитом.

Під час кризи громадяни істотно знизили витрати на товари не першої необхідності, а бізнес припинив втілення планів розвитку, переглянув штатні розписи та зарплатні фонди.

Враховуючи високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу, громадяни та підприємства, ймовірно, і надалі будуть досить стриманими у своїх споживчих та інвестиційних рішеннях.

Повільний вихід з кризи інших країн, включаючи наших торгових партнерів, також обмежує можливості прискорення відновлення економіки.

У 2021-2022 роках українська економіка буде зростати завдяки монетарним і фіскальним стимулам та посиленню зовнішнього попиту.

Головним драйвером економічного зростання буде приватне споживання.

Раніше Українські Новини писали, як падіння ВВП вплине на доходи українців.

Також, за даними міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service, очікується зниження ВВП України у 2020 році на 4,5% і його відновлення на 3,6% у 2021 році.

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