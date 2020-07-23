НБУ поліпшив прогноз зростання міжнародних резервів на $2,6 млрд

У той час, як в червні міжнародні резерви збільшилися на 12,4% і на 1 липня 2020 року склали 28,515 млрд доларів, Національний банк поліпшив прогноз зростання міжнародних резервів з 27,2 млрд доларів до 29,8 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"За підсумками цього року вони (міжнародні резерви) зростуть до близько 30 млрд доларів, а в наступні роки - до 32-33 млрд доларів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що дотримання умов нової програми stand-by з МВФ, зокрема в частині проведення послідовної фіскальної і монетарної політики, що дозволить забезпечувати макроекономічну стабільність, необхідну для впевненого і безперервного відновлення економіки.

Головним ризиком для цього прогнозу є тривалий термін пандемії коронавірусу і потенційне повернення до більш жорстким карантинним заходам, необхідним для його подолання як в Україні, так і у світі.

Це може призвести до більш суттєвого та тривалого охолодження як глобальної, так і української економіки.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% у 2020 році.

НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% у 2020.