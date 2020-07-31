Град, шквали та грози. Рятувальники попередили про небезпечну погоду перед вихідними

Сьогодні, за прогнозом погоди на 31 липня, в Україні очікується місцями різке погіршення погодних умов з грозами та шквальним вітром. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в південній частині і східних областях очікуються грози з градом і посиленням вітру до 20 м/с.

"За даними Укргідрометцентру 31 липня у південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДСНС попередили, що у низці областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, водночас у деяких річках очікується підвищення рівня води.

Тим часом, у Запорізькій області в курортному селищі Кирилівка, де зняли відразу два смерчі, що бушували поруч, через сильні зливи, які пройшли напередодні, затопило понад 10 баз відпочинку.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні і посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.