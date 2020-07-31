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31 липня 2020, пʼятниця, 09:30 11
Суспільство 2020-07-31T10:00:01+03:00
Українські Новини
Град, шквали та грози. Рятувальники попередили про небезпечну погоду перед вихідними

Град, шквали та грози. Рятувальники попередили про небезпечну погоду перед вихідними

Анна Рудык
Погода, погіршення погоди, штормове попередження, Негода в Україні, Шквальний вітер
Гроза
Гроза

Сьогодні, за прогнозом погоди на 31 липня, в Україні очікується місцями різке погіршення погодних умов з грозами та шквальним вітром. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в південній частині і східних областях очікуються грози з градом і посиленням вітру до 20 м/с.

"За даними Укргідрометцентру 31 липня у південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДСНС попередили, що у низці областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, водночас у деяких річках очікується підвищення рівня води.

Тим часом, у Запорізькій області в курортному селищі Кирилівка, де зняли відразу два смерчі, що бушували поруч, через сильні зливи, які пройшли напередодні, затопило понад 10 баз відпочинку.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні і посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

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