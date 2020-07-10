У курортній Кирилівці зняли відразу два смерчі, що бушували поряд

У п'ятницю, 10 липня, на косі Пересип у Запорізькій області біля Кирилівки відпочивальники зняли на відео відразу два смерчі, які утворилися одночасно - смерчі все частіше стали з'являтися в південних областях України.

Відео незвичайного явища опублікував канал РІА Мелітополь YouTube.

Смерчі утворилися в полі майже одночасно. Стовпи пилу повільно пересувалися по полю.

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Як повідомляли Українські Новини, жителі Мелітопольського району Запорізької області стали очевидцями смерчу, рідкісного природного явища. Смерч не сильно "розгулявся" і вирував тільки над дорогою, до житлових будинків він не дістався.

Раніше в Одеській області спостерігали смерч, який супроводжувала сильна злива.

Синоптики кажуть, що 11 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градус.