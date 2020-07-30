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30 липня 2020, четвер, 21:00 9
Суспільство 2020-07-30T22:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві та на Заході похолодає, місцями прийдуть дощі. Прогноз погоди на 31 липня

У Києві та на Заході похолодає, місцями прийдуть дощі. Прогноз погоди на 31 липня

Анна Рудык
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Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

За прогнозом погоди на п'ятницю, 31 липня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24 градуси, вночі +14...+16 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам .

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Чернівецькій області місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів, у Рівненській області +19...+24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях +25...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +26...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

30 липня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2020 року українців чекає 11 вихідних днів, серед яких буде і святковий день відпочинку на честь Дня Незалежності.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні і посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

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