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29 липня 2020, середа, 08:30 15
Події 2020-07-29T10:30:03+03:00
Українські Новини
Наслідки негоди. В курортній Кирилівці затопило більш ніж 10 баз відпочинку

Наслідки негоди. В курортній Кирилівці затопило більш ніж 10 баз відпочинку

Анна Рудык
Підтоплення, ДСНС України, Зливи, Сильні дощі
Затоплення баз відпочинку в Кирилівці. Фото: ДСНС
Затоплення баз відпочинку в Кирилівці. Фото: ДСНС

У Запорізькій області в курортному селищі Кирилівка, де зняли відразу два смерчі, що бушували поруч, через сильні зливи, які пройшли напередодні, затопило понад 10 баз відпочинку. Про це сказано в повідомленні прес-центру ДСНС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що підвищення рівнів води сталося на Федотовій косі.

"В результаті сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см більш ніж на 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, які розташовані в низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії", — сказано в повідомленні.

На місці працюють рятувальники відкачують воду. Уточнюється, що дорога в Кирилівку не затоплена - можна безперешкодно доїхати.

Як повідомляли Українські Новини, 27 липня, близько 13:00 в результаті короткочасних зливи сталося різке підняття рівня води в гірських струмках і річках.

Також в Івано-Франківській області в п'ятницю, 24 липня, випав сильний град, який влаштував справжній апокаліпсис у курортному Яремче.

Раніше повідомлялося про те, що за ніч в Бердянську випала чотиримісячна норма опадів.

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