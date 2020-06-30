підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Африканська спека з тропічними зливами і посуха: синоптики дали прогноз на весь липень
30 червня 2020, вівторок, 05:50 7
Життя 2020-06-30T09:00:01+03:00
Українські Новини
Африканська спека з тропічними зливами і посуха: синоптики дали прогноз на весь липень

Африканська спека з тропічними зливами і посуха: синоптики дали прогноз на весь липень

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода на липень, Аномальна спека та зливи
Спека Фото: pixabay
Спека Фото: pixabay

У той час, як Україну чекають природні катаклізми, спека спала ненадовго. За прогнозами синоптиків, липень також обіцяє бути спекотним. Але грози та шквальні зливи теж нікуди не подінуться.

За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, в наступному місяці, як і в червні, середньодобові температури очікуються вище, ніж найвищі показники серпня, пише "Сьогодні".

"Це результат зміни клімату – згадайте березень і квітень без дощів, і вже який рік поспіль спостерігається надто жаркий червень. Було кілька днів, коли середньодобова температура становила +28 градусів, що є унікальним явищем", – каже Тетяна Адаменко.

Втім, без дощів теж не обійдеться. Як зазначив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, липень і правда за традицією виявиться  найтеплішим місяцем у році, але зі зміною один одного періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами, зливами і жаркими посушливими періодами.

"Будуть грози, зливові дощі зі шквалами і градом, весь набір природних явищ, характерних для липня. Середньомісячна температура в липні очікується 20-25 градусів тепла, в гірських районах – 16-17 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх значень за базовий 30-річний період спостережень з 1981 по 2010 рік, – розповів нам Анатолій Прокопенко. – Опади можливі від 36 мм на півдні до 95 мм в західних регіонах, що в межах 90-100% за базовий період спостережень. В Карпатському регіоні – 104-165 мм опадів, це навіть більше, ніж у червні".

Прогноз погоди в Україні на липень-2020 від народного синоптика. Колаж: СьогодніПрогноз погоди в Україні на липень-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про небезпечну погоду.

Тим часом синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Більше новин про: Прогноз погоди погода на липень Аномальна спека та зливи

Відкриють спортзали і ресторани: Чернівецька область з 1 липня пом'якшує карантин
Іран передав у Францію "чорні ящики" збитого літака МАУ
Новини
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
На Донбасі окупанти 12 разів влаштовували провокації із забороненою зброєю, поранені два бійця ЗСУ 08:31
ВООЗ відправить експертів до Китаю з метою пошуку джерела виникнення коронавірусу 08:30
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: куму і на скільки збільшать виплати 05:02 Інфографіка
Після довгих вихідних гривня трохи подорожчала. Курс валют на вівторок 05:00
більше новин
Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням Конституції, — екс-заступник генпрокурора Голомша 10:05
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні падає 2 дні поспіль і 27 червня знизилася до 917 10:35
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
більше новин
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: куму і на скільки збільшать виплати 05:02 Інфографіка
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль 10:33
більше новин
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok