Африканська спека з тропічними зливами і посуха: синоптики дали прогноз на весь липень

У той час, як Україну чекають природні катаклізми, спека спала ненадовго. За прогнозами синоптиків, липень також обіцяє бути спекотним. Але грози та шквальні зливи теж нікуди не подінуться.

За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, в наступному місяці, як і в червні, середньодобові температури очікуються вище, ніж найвищі показники серпня, пише "Сьогодні".

"Це результат зміни клімату – згадайте березень і квітень без дощів, і вже який рік поспіль спостерігається надто жаркий червень. Було кілька днів, коли середньодобова температура становила +28 градусів, що є унікальним явищем", – каже Тетяна Адаменко.

Втім, без дощів теж не обійдеться. Як зазначив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, липень і правда за традицією виявиться найтеплішим місяцем у році, але зі зміною один одного періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами, зливами і жаркими посушливими періодами.

"Будуть грози, зливові дощі зі шквалами і градом, весь набір природних явищ, характерних для липня. Середньомісячна температура в липні очікується 20-25 градусів тепла, в гірських районах – 16-17 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх значень за базовий 30-річний період спостережень з 1981 по 2010 рік, – розповів нам Анатолій Прокопенко. – Опади можливі від 36 мм на півдні до 95 мм в західних регіонах, що в межах 90-100% за базовий період спостережень. В Карпатському регіоні – 104-165 мм опадів, це навіть більше, ніж у червні".

Прогноз погоди в Україні на липень-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про небезпечну погоду.

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