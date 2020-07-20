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20 липня 2020, понеділок, 05:50 8
Життя 2020-07-20T09:30:03+03:00
Українські Новини
Аномальна спека і екстремальні опади: синоптики дали прогноз на п'ять років

Аномальна спека і екстремальні опади: синоптики дали прогноз на п'ять років

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Довгостроковий прогноз погоди, Аномальна спека, спека, Опади, Аномальна спека та зливи
Прогноз погоди на 5 років - аномальна спека. Фото: pixabay
Прогноз погоди на 5 років - аномальна спека. Фото: pixabay

Тоді як синоптики очікують катаклізмів в Україні через аномальну спеку, нові прогнози Всесвітньої Метеорологічної Організації (WMO) показують, що глобальне потепління може перевищити 1,5 °C протягом найближчих 5 років. Ймовірність того, що один рік з наступних п'яти буде на 1,5 °C тепліше, ніж у доіндустріальний період, зростає на 20 %.

Про це пише Гісметео з посиланням на CNN.У 2020 році Арктика може прогрітися більш ніж в 2 рази порівняно з глобальним середнім значенням. Частини Південної Америки, Африки та Австралії стануть більш сухими.

За оцінками WMO, існує ймовірність 70 %, що один або кілька місяців протягом наступних 5 років будуть на 1,5 °C тепліше. Кліматологи попередили, що в найближчі 5 років майже у всіх регіонах буде тепліше, ніж раніше.

У період з 2020 по 2024 роки східні райони Південної Америки стануть суші, регіони височин і Сахель стануть більш вологими, а в північній частині Атлантики розвинуться сильні західні вітри, що призведе до посилення штормів в Західній Європі.

Через велике накопичення СО2 в атмосфері зниження викидів за час карантину не зменшить концентрацію діоксиду вуглецю в атмосфері, тому глобальна температура все одно буде підвищуватися.Група експертів з зміни клімату повідомляє, що до 2030 року є можливість різко знизити використання викопного палива і не допустити, щоб планета досягла критичного порогу в 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем.

Більш сильне потепління викличе збільшення кількості хвиль тепла, спекотні літні сезони, підвищення рівня моря, посилення посухи і екстремальних опадів, пожежі, повені і загрозу голоду для мільйонів людей.

Глобальне потепління і прогноз погоди на 5 років. Фото: Washington PostГлобальне потепління і прогноз погоди на 5 років. Фото: Washington Post

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, за прогнозом на серпень в Україну прийде аномальна спека і посуха.

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