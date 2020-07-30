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30 липня 2020, четвер, 10:00 7
Суспільство 2020-07-30T10:45:03+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про загрозу підтоплення на Заході і надзвичайну пожежонебезпеку на Сході і в Центрі Ук

Рятувальники попередили про загрозу підтоплення на Заході і надзвичайну пожежонебезпеку на Сході і в Центрі України

Анна Рудык
Негода, Прогноз погоди, Підтоплення, загроза пожежі, ДСНС України, Пожежонебезпека, Погода на сьогодні, Підвищення рівня води, Український гідрометеорологічний центр
Річка
Річка

Сьогодні, 30 липня, у низці областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, водночас у деяких річках очікується підвищення рівня води. Про це сказано в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що при значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

“За даними Укргідрометцентру, протягом 30 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 1 м над рівнями 29 липня на 8 годин. При значних дощах можливе формування значного місцевого і схильного стоку", — сказано в повідомленні.

Також у східних, центральних, Одеській, Миколаївській і Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в деяких областях очікуються дощі з грозами.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики дали прогноз на п'ять років. Вони прогнозують посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

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