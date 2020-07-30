Рятувальники попередили про загрозу підтоплення на Заході і надзвичайну пожежонебезпеку на Сході і в Центрі України

Рятувальники попередили про загрозу підтоплення на Заході і надзвичайну пожежонебезпеку на Сході і в Центрі Ук

Сьогодні, 30 липня, у низці областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, водночас у деяких річках очікується підвищення рівня води. Про це сказано в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що при значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

“За даними Укргідрометцентру, протягом 30 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 1 м над рівнями 29 липня на 8 годин. При значних дощах можливе формування значного місцевого і схильного стоку", — сказано в повідомленні.

Також у східних, центральних, Одеській, Миколаївській і Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в деяких областях очікуються дощі з грозами.

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