Долар незначно зріс. Офіційний курс валют на вівторок

Після того, як в попередній торговий день Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH\/USD, НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 липня, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. Офіційні курси гривні до іноземних валют на вівторок 28 липня: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,6679 1 долар США 27,7571 1 швейцарський франк 30,0988 10 ієн 2,6339 10 російських рублів 3,8829 1 євро 32,6049 Як повідомляли Українські Новини, аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 гривень\/долар. Раніше НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020. Тим часом в обмінних пунктах київських банків з 17 по 24 липня курс продажу готівкового долара підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH\/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль. У понеділок, 27 липня, станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 3,54 коп. до 27,9439 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 27,6515 UAH\/USD порівняно з курсом валют на 24 липня.