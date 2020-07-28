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28 липня 2020, вівторок, 05:00 8
Фінанси 2020-07-28T07:15:04+03:00
Українські Новини
Долар незначно зріс. Офіційний курс валют на вівторок

Долар незначно зріс. Офіційний курс валют на вівторок

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні на вівторок
Курс гривні на вівторок

Після того, як в попередній торговий день Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD, НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 липня, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на вівторок 28 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,6679
1 долар США 27,7571
1 швейцарський франк 30,0988
10 ієн 2,6339
10 російських рублів 3,8829
1 євро 32,6049

Як повідомляли Українські Новини, аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 гривень/долар.

Раніше НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020.

Тим часом  в обмінних пунктах київських банків з 17 по 24 липня курс продажу готівкового долара підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.

У понеділок, 27 липня, станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 3,54 коп. до 27,9439 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 27,6515 UAH/USD порівняно з курсом валют на 24 липня.

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