Долар незначно зріс. Офіційний курс валют на вівторок

Після того, як в попередній торговий день Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD, НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 липня, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на вівторок 28 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,6679 1 долар США 27,7571 1 швейцарський франк 30,0988 10 ієн 2,6339 10 російських рублів 3,8829 1 євро 32,6049

Як повідомляли Українські Новини, аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 гривень/долар.

Раніше НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020.

Тим часом в обмінних пунктах київських банків з 17 по 24 липня курс продажу готівкового долара підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.

У понеділок, 27 липня, станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 3,54 коп. до 27,9439 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 27,6515 UAH/USD порівняно з курсом валют на 24 липня.