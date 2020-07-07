Економісти розповіли, чи варто продавати або купувати валюту найближчим часом

Фінансисти розійшлися в думках щодо прогнозів на валютному ринку України и на найближче майбутнє після Після відставки глави Національного банку Якова Смолія. Однак зазначають, що зараз вигідно продавати валюту лише тим, хто купив її взимку – коли курс був від 23,3 до 24,5 UAH/USD. Про це пише "Сьогодні".

"Якщо зафіксувати прибуток, то зараз на кожному доларі можна заробити від 2,5 до 3,7 грн в залежності від часу купівлі – в грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожче. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу – заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі", – говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Водночас, інші аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

А от купувати валюту ще тиждень точно можна, але трохи і за найнижчим курсом, враховуючи, що поки незрозуміло, чи буде новий глава Нацбанку продовжувати колишню політику на утримання курсу гривні в коридорі 26,5-27 UAH/USD або таки почне її девальвацію.

Як повідомляли Українські Новини, Данилишин заявив, що фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає. Раніше експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Смолія.