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07 липня 2020, вівторок, 05:30 18
Фінанси 2020-07-07T09:00:02+03:00
Українські Новини
Економісти розповіли, чи варто продавати або купувати валюту найближчим часом

Економісти розповіли, чи варто продавати або купувати валюту найближчим часом

Валерия Драгомирова
Курс валют, обмін валют, прогноз курсу валют, прогноз курсу долара
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

Фінансисти розійшлися в думках щодо прогнозів на валютному ринку України и на найближче майбутнє після Після відставки глави Національного банку Якова Смолія.  Однак зазначають, що зараз вигідно продавати валюту лише тим, хто купив її взимку – коли курс був від 23,3 до 24,5 UAH/USD. Про це пише "Сьогодні".

"Якщо зафіксувати прибуток, то зараз на кожному доларі можна заробити від 2,5 до 3,7 грн в залежності від часу купівлі – в грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожче. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу – заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі", – говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Водночас, інші аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

А от купувати валюту ще тиждень точно можна, але трохи і за найнижчим курсом, враховуючи, що поки незрозуміло, чи буде новий глава Нацбанку продовжувати колишню політику на утримання курсу гривні в коридорі 26,5-27 UAH/USD або таки почне її девальвацію.

Як повідомляли Українські Новини, Данилишин заявив, що фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає. Раніше експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Смолія.

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