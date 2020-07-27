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27 липня 2020, понеділок, 16:29 15
Фінанси 2020-07-27T18:15:03+03:00
Українські Новини
Офіційний курс нацвалюти на 28 липня: гривня просіла

Офіційний курс нацвалюти на 28 липня: гривня просіла

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Офіційний курс гривні на вівторок, 28 липня
Офіційний курс гривні на вівторок, 28 липня

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар продовжує падати після вихідних, а євро - зростає, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD, що встановлюється ним на 28 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,6679
1 долар США 27,7571
1 швейцарський франк 30,0988
10 ієн 2,6339
10 російських рублів 3,8829
1 євро 32,6049

Як повідомляли Українські Новини,  раніше НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 гривень/долар.

В обмінних пунктах київських банків з 17 по 24 липня курс продажу готівкового долара підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль

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