Офіційний курс нацвалюти на 28 липня: гривня просіла

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар продовжує падати після вихідних, а євро - зростає, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD, що встановлюється ним на 28 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,6679 1 долар США 27,7571 1 швейцарський франк 30,0988 10 ієн 2,6339 10 російських рублів 3,8829 1 євро 32,6049

Як повідомляли Українські Новини, раніше НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 гривень/долар.

В обмінних пунктах київських банків з 17 по 24 липня курс продажу готівкового долара підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль