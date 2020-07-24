Долар після стрімкого зростання почав падати. Курс валют на 24 липня

Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків в п'ятницю, 24 липня, станом на 9:30 знизився на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD порівняно з курсом валют на 23 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,04 коп. до 31,7403 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,52 коп. до 32,3941 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,6953 28,0050 31,7403 32,3941 3,41 3,95 Максимальний 27,8500 28,2000 32,1000 32,9000 3,85 4,10 Мінімальний 27,4500 27,9000 31,2000 32,1500 2,32 3,85

Як повідомляли Українські Новини, НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020.

Також гривня на міжбанку трохи зміцнилася після багатоденного падіння.

А аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24-26 липня, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.